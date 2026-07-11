Атака на суда РФ: поражены 21 танкер, буксиры и сухогрузы
В ночь на 11 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по плавсредствам российских войск в акватории Азовского моря
Об этом сообщил Генштаб, передает RegioNews.
По предварительной информации, поражен 21 танкер РФ, которые используются для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций.
Такие перевозки обеспечивают поступление средств, которые Россия может использовать для финансирования войны против Украины.
Также поражены четыре буксира, два сухогруза и земснаряд. Эти суда, по данным сил обороны, используются российской стороной для военной логистики, перевозки грузов и поддержки работы портовой инфраструктуры.
Степень повреждений и окончательные результаты поражения уточняются.
Силы обороны Украины продолжают меры, направленные на понижение военно-экономического потенциала России.
Напомним, ранее в Генштабе подтвердили, что в ночь на 10 июля Силы обороны атаковали 18 российских судов, несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и складов с топливом. В частности, один из самых больших НПЗ россиян.