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11 июля 2026, 13:01

Атака на суда РФ: поражены 21 танкер, буксиры и сухогрузы

11 июля 2026, 13:01
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 11 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по плавсредствам российских войск в акватории Азовского моря

Об этом сообщил Генштаб, передает RegioNews.

По предварительной информации, поражен 21 танкер РФ, которые используются для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций.

Такие перевозки обеспечивают поступление средств, которые Россия может использовать для финансирования войны против Украины.

Также поражены четыре буксира, два сухогруза и земснаряд. Эти суда, по данным сил обороны, используются российской стороной для военной логистики, перевозки грузов и поддержки работы портовой инфраструктуры.

Степень повреждений и окончательные результаты поражения уточняются.

Силы обороны Украины продолжают меры, направленные на понижение военно-экономического потенциала России.

Напомним, ранее в Генштабе подтвердили, что в ночь на 10 июля Силы обороны атаковали 18 российских судов, несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и складов с топливом. В частности, один из самых больших НПЗ россиян.

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