В Харькове задержали еще одного вражеского поджигателя. По заказу россиян злоумышленник сжег два внедорожника ВСУ в прифронтовом городе

Как установило расследование, оба автомобиля проходили техобслуживание в областном центре после выполнения боевых задач на передовой.

Выполнением заказных поджогов занимался местный безработный. В поле зрения неприятеля он попал, когда искал "легкие заработки" в профильных телеграм-каналах. В обмен на "быстрые подработки" он согласился отслеживать и уничтожать военный транспорт в Харькове.

Сначала фигурант отследил место парковки служебного пикапа ВСУ и "согласовал" его поджог с российским спецслужбистом. После этого фигурант в темное время суток поджег авто с помощью легковоспламеняющейся смеси, которую сделал накануне по инструкции куратора из РФ. Весь процесс возгорания он зафиксировал на камеру телефона для дальнейшего "отчета" россиянам.

По аналогичной схеме злоумышленник уничтожил второй внедорожник и готовился продолжить серию поджогов авто Сил обороны.

Военная контрразведка СБУ разоблачила злоумышленника "по горячим следам" и задержала по месту жительства. Во время обыска правоохранители изъяли у него телефон с доказательствами координации поджогов и фотографиями целей.

Задержанному объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

