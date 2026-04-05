Ругалась при детях: на Волыни судили учительницу-логопеда

Иллюстративное фото: из открытых источников

На Волыни к административной ответственности привлекли учительницу-логопеда, которая во время конфликта употребляла нецензурную лексику в присутствии детей и устроила ссору с отцом ученицы

Об этом пишут "Волынские новости", передает RegioNews.

Инцидент произошел в Камень-Каширском лицее № 1 им. Евгения Шаблиовского.

По данным суда, во время конфликта с отцом школьницы женщина использовала оскорбительные и непристойные высказывания. Все это происходило на виду у детей.

Как отмечается, перед этим между логопединей и учительницей младших классов возник спор на занятиях во втором классе. Очевидцы утверждают, что педагог якобы позволила себе оскорбительные комментарии, в том числе по поводу погибшего на войне мужа коллеги. Эта ситуация вызвала возмущение среди родителей учащихся, выступивших в защиту учительницы.

На судебном заседании логопед не признала свою вину. Она отметила, что в момент инцидента в класс ворвались агрессивно настроенные мужчины, якобы нанесшие ей телесные повреждения. Также она признала, что использовала "диалектные изречения" во время конфликта, объясняя это самозащитой.

С другой стороны, потерпевший отец отметил, что об инциденте ему рассказала дочь. Девочка, по его словам, вместе с другими детьми сильно испугалась из-за ссор и криков. На следующий день он вместе с другими родителями пришел в школу, чтобы услышать извинения от педагога. Однако разговор перерос в ссору: женщина, по свидетельствам очевидцев, вела себя агрессивно, употребляла ненормативную лексику, швыряла стулья и игнорировала замечания. Для урегулирования ситуации пришлось вызвать полицию.

Против педагога составили административный протокол по статье 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и возбудили уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений отцу ученицы.

Рассмотрев материалы дела и выслушивая показания обеих сторон, суд признал вину женщины. Она получила наказание в размере 40 часов общественных работ.

Напомним, в марте прошлого года учителя из Житомирщины обвинили в избиении учеников. Родители подростков обратились в полицию с заявлениями о физическом насилии над их детьми, совершенном педагогом в одном из лицеев города Малина.

Ранее мы сообщали, что Береговский районный суд Закарпатской области признал виновной в совершении буллинга школьную уборщицу, ударившую 14-летнюю ученицу шваброй. За правонарушение суд назначил женщине 850 гривен штрафа.

Читайте также: Резня в Шаргороде: кто виноват в страшном убийстве двух школьников