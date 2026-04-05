05 квітня 2026, 14:15

Лаялася при дітях: на Волині судили вчительку-логопединю

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Волині до адміністративної відповідальності притягнули вчительку-логопединю, яка під час конфлікту вживала нецензурну лексику у присутності дітей та влаштувала сварку з батьком учениці

Про це пишуть "Волинські новини", передає RegioNews.

Інцидент стався у Камінь-Каширському ліцеї № 1 ім. Євгена Шабліовського.

За даними суду, під час конфлікту з батьком школярки жінка використовувала образливі та непристойні висловлювання. Усе це відбувалося на очах у дітей.

Як зазначається, перед цим між логопединею та вчителькою молодших класів виникла суперечка під час занять у другому класі. Очевидці стверджують, що педагог нібито дозволила собі образливі коментарі, зокрема щодо загиблого на війні чоловіка колеги. Ця ситуація викликала обурення серед батьків учнів, які виступили на захист вчительки.

На судовому засіданні логопед не визнала своєї провини. Вона зазначила, що в момент інциденту до класу увірвалися агресивно налаштовані чоловіки, які нібито завдали їй тілесних ушкоджень. Також вона визнала, що використовувала "діалектні вислови" під час конфлікту, пояснюючи це самозахистом.

З іншого боку, потерпілий батько зазначив, що про інцидент йому розповіла донька. Дівчинка, за його словами, разом з іншими дітьми сильно перелякалася через сварку та крики. Наступного дня він разом з іншими батьками прийшов до школи, щоб почути вибачення від педагогині. Проте розмова переросла у сварку: жінка, за свідченнями очевидців, поводилася агресивно, вживала ненормативну лексику, жбурляла стільці та ігнорувала зауваження. Для врегулювання ситуації довелося викликати поліцію.

Проти педагога склали адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та порушили кримінальне провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень батькові учениці.

Розглянувши матеріали справи та вислуховуючи свідчення обох сторін, суд визнав вину жінки. Вона отримала покарання у вигляді 40 годин громадських робіт.

Нагадаємо, торік у березні вчителя з Житомирщини звинуватили в побитті учнів. Батьки підлітків звернулися до поліції із заявами про фізичне насильство над їх дітьми, вчинене педагогом в одному з ліцеїв міста Малина.

Раніше ми повідомляли, що Берегівський районний суд Закарпатської області визнав винною у вчиненні булінгу шкільну прибиральницю, яка вдарила 14-річну ученицю шваброю. За правопорушення суд призначив жінці 850 гривень штрафу.

конфлікт Волинська область діти батьки вчитель логопед
Панорамний знімок зубів: сучасна діагностика для здорової усмішки
