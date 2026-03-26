Сотрудники ГБР разоблачили двух военнослужащих, которые уволились из армии с помощью поддельных медицинских справок

Сержанты из разных частей подали рапорты на увольнение, заявив, что их жены якобы имеют вторую группу инвалидности и нуждаются в постоянном уходе.

На основании этих документов мужчин уволили со службы. Кроме этого, при увольнении каждый из них получил от государства около 100 тысяч гривен выплат.

Сержантам объявили подозрение в мошенничестве и уклонении от военной службы (ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

В рамках расследования мужчины добровольно вернули государству незаконно полученные средства.

Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

