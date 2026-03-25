25 березня 2026, 10:19

На Волині викрили масштабну схему збуту фальшивого пального: вилучено понад 13 млн грн готівки

Фото: БЕБ
У Волинській області правоохоронці ліквідували мережу незаконного виробництва та продажу пального, що діяла у кількох областях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Під прикриттям легального бізнесу ділки налагодили повний цикл незаконної діяльності – від виготовлення фальсифікату в орендованих цехах до його реалізації через мережу партнерських АЗС.

Незаконне виробництво здійснювали кустарним способом у складських приміщеннях, де дизельне пальне змішували з газовим конденсатом. Попередньо, експертиза підтвердила, що пальне підробне та неякісне.

Для обліку замовлень та координації продажів на заправках фігуранти використовували спеціальний програмний комплекс. Розрахунки проводили готівкою або через підставні фірми, що дозволяло уникати податків та штучно формувати податковий кредит з ПДВ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

  • понад 80 тисяч літрів пального сумнівної якості та газовий конденсат;
  • обладнання для перекачування пального та паливороздавальні колонки;
  • комп’ютери, телефони та чорнові записи, що підтверджують функціонування схеми;
  • готівку в різній валюті: 2,7 млн грн, 230 тисяч доларів та 7 тисяч євро (сумарно понад 13 млн грн).

Усе майно направили на експертизу. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.

Поліція розслідує справу за статтями про незаконне виготовлення підакцизних товарів та відмивання грошей. Слідчі встановлюють усіх причетних до схеми.

Нагадаємо, раніше правоохоронці припинили роботу двох незаконних автозаправних станцій у Полтавській та Харківській областях. АЗС працювали без ліцензій та сертифікатів.

обшуки Волинська область АЗС паливо фальсифікат БЕБ
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
