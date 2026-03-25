У Волинській області правоохоронці ліквідували мережу незаконного виробництва та продажу пального, що діяла у кількох областях

Під прикриттям легального бізнесу ділки налагодили повний цикл незаконної діяльності – від виготовлення фальсифікату в орендованих цехах до його реалізації через мережу партнерських АЗС.

Незаконне виробництво здійснювали кустарним способом у складських приміщеннях, де дизельне пальне змішували з газовим конденсатом. Попередньо, експертиза підтвердила, що пальне підробне та неякісне.

Для обліку замовлень та координації продажів на заправках фігуранти використовували спеціальний програмний комплекс. Розрахунки проводили готівкою або через підставні фірми, що дозволяло уникати податків та штучно формувати податковий кредит з ПДВ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

понад 80 тисяч літрів пального сумнівної якості та газовий конденсат;

обладнання для перекачування пального та паливороздавальні колонки;

комп’ютери, телефони та чорнові записи, що підтверджують функціонування схеми;

готівку в різній валюті: 2,7 млн грн, 230 тисяч доларів та 7 тисяч євро (сумарно понад 13 млн грн).

Усе майно направили на експертизу. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.

Поліція розслідує справу за статтями про незаконне виготовлення підакцизних товарів та відмивання грошей. Слідчі встановлюють усіх причетних до схеми.

