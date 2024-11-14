На Хмельнитчине чиновника ТЦК задержали на взятке в 2000 долларов

фото: полиция

Заместителя начальника одного из отделов Хмельницкого РТЦК разоблачили на взяточничестве

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Подполковник требовал и получил от мужчины, который и так страдает нервным заболеванием, 2000 долларов за признание его таким, что по состоянию здоровья не подлежит призыву на военную службу по мобилизации.

Задержали чиновника при получении им указанной суммы.

Фигуранту уже объявили подозрение. Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители разоблачили в одном из Донецких судов схему избегания мобилизации через фиктивный развод и установление опеки над детьми. Организовал ее помощник одного из судей, бывший правоохранитель.