фото: прокуратура

Начальнику одного з відділів РТЦК та СП у Волинській області та ще одному фігуранту висунули обвинувачення в отриманні хабара

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

За інформацією слідства, ділки взяли від двох військовозобов’язаних 6000 доларів. За цю суму підозрювані обіцяли поставити чоловіків на облік у РТЦК та СП, оновити їхні дані та видати необхідні військово-облікові документи.

Зловмисників затримали на гарячому під час передачі грошей.

У результаті обшуків за місцем їх проживання та роботи вилучено 60 тисяч доларів, понад 6000 євро та 170 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині посадовця ТЦК затримали на хабарі в 2000 доларів. Йому загрожує до 10 років тюрми.