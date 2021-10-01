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Власти Владимира-Волынского согласовали переименование города
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01 октября 2021, 15:42 476

Власти Владимира-Волынского согласовали переименование города

01 октября 2021, 15:42 476
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Фото из открытых источников
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Городской совет Владимир-Волынского принял решение о возвращении исторического названия города - Владимир

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Владимир Вятрович, пишет RegioNews.

Против переименования одного из древнейших городов, который находится в Волынской области, выступил лишь один депутат.

"Городской совет Владимир-Волынского поддержал решение о возвращении городу исторического названия - Владимир, без придирки, выдуманной русскими", - написал он.

"За" проголосовали 30 местных депутатов. "Против" - 1. Всего в горсовете 34 депутата.

Согласно процедуре, теперь решение местного совета должна своим постановлением утвердить Верховная Рада Украины.

До 1911 года город назывался Владимир. Затем к названию присоединили "Волынский", чтобы отличать от русского города Владимир-на-Клязьме.

Напомним, в июле парламент переименовал поселок на Донбассе в Нью-Йорк.

горсовет Владимир Вятрович город

 
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