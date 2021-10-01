Влада Володимира-Волинського погодила перейменування міста

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат Володимир В'ятрович, пише RegioNews.

Проти перейменування одного з найдавніших міст, яке розташоване у Волинській області, виступив лише один депутат.

"Міська рада Володимир-Волинського підтримала рішення про повернення місту історичної назви-Володимир, без причіпки, вигаданої росіянами", - написав він.

"За" проголосували 30 місцевих депутатів. "Проти" - 1. Всього в міськраді 34 депутати.

Згідно з процедурою, тепер рішення місцевої ради має своєю постановою затвердити Верховна Рада України.

До 1911 року місто називалося Володимир. Потім до назви приєднали "Волинський", щоб відрізняти від російського міста Володимир-на-Клязьмі.

Нагадаємо, в липні парламент перейменував селище на Донбасі в Нью-Йорк.