Влада Володимира-Волинського погодила перейменування міста
Міська рада Володимир-Волинського ухвалила рішення про повернення історичної назви міста - Володимир
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат Володимир В'ятрович, пише RegioNews.
Проти перейменування одного з найдавніших міст, яке розташоване у Волинській області, виступив лише один депутат.
"Міська рада Володимир-Волинського підтримала рішення про повернення місту історичної назви-Володимир, без причіпки, вигаданої росіянами", - написав він.
"За" проголосували 30 місцевих депутатів. "Проти" - 1. Всього в міськраді 34 депутати.
Згідно з процедурою, тепер рішення місцевої ради має своєю постановою затвердити Верховна Рада України.
До 1911 року місто називалося Володимир. Потім до назви приєднали "Волинський", щоб відрізняти від російського міста Володимир-на-Клязьмі.
Нагадаємо, в липні парламент перейменував селище на Донбасі в Нью-Йорк.