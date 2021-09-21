Чиновника НКРЭКУ на Волыни задержали на взятке

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Чиновника Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в Волынской области разоблачили на получении 20 тысяч гривен взятки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Волынской областной прокуратуры.

Чиновник требовал от руководителя частного предприятия 1000 долларов за влияние на членов комиссии в Киеве для решения вопроса о выдаче субъекту хозяйствования лицензии на поставку электроэнергии потребителю", - сообщают в прокуратуре.

Должностному лицу Национальной комиссии инкриминируют нарушение статьи о принятии неправомерной выгоды, ее санкция предусматривает от трех до восьми лет заключения.

Ранее сообщалось, что следственную полицию Киева поймали при получении взятки. За 60 тысяч гривен она пообещала мужчине принять меры по избежанию им уголовной ответственности.