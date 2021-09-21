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21 вересня 2021, 14:59 125

Посадовця НКРЕКП на Волині затримали на хабарі

21 вересня 2021, 14:59 125
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Фото: iStock/Global Images Ukraine
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Посадовця Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у Волинській області, викрили на одержанні 20 тисяч гривень хабаря

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Волинської обласної прокуратури.

Посадовець вимагав від керівника приватного підприємства 1000 доларів за вплив на членів комісії у Києві задля вирішення питання про видачу суб’єкту господарювання ліцензії на постачання електроенергії споживачу", - повідомляють у прокуратурі.

Посадовцю Національної комісії інкримінують порушення статті про прийняття неправомірної вигоди, її санкція передбачає від трьох до восьми років ув’язнення.

Раніше повідомлялось, що слідчу поліції Києва спіймали при отриманні хабаря. За 60 тисяч гривень вона пообіцяла чоловіку вжити заходів щодо уникнення ним кримінальної відповідальності.

хабар чиновники прокуратура НКРЕКП правоохоронці

 
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