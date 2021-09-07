На Волыни COVID-штамм "Дельта" обнаружили у 47 человек, среди них - младенец

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Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Волынской области Наталья Янко во время брифинга, пишет RegioNews.

"В нашей области лабораторно подтверждено 47 случаев штамма "Дельта". Среди тех, кто заболел - жители разных административных территорий в возрасте от 17 дней до 71 года", - отметила Янко.

Также она добавила, что все больные пациенты не имели ни одной прививки от коронавируса, а большинство из них не выезжали за пределы области.

Сейчас в Волынской области коэффициент выявления случаев инфицирования превышает коэффициент "зеленой зоны" на 4%.

"В школе поселка городского типа Турийск выявлено шесть лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 у работников заведения. Вспышка получила распространение в семейных очагах, где заболело еще восемь человек, в том числе двое детей в возрасте от семи месяцев до семи лет", - добавила Янко.

Напомним, ранее стало известно, в каких областях больше и меньше всего больных COVID-штаммом "Дельта".