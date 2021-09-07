На Волыни COVID-штамм "Дельта" обнаружили у 47 человек, среди них - младенец
В Волынской области зафиксировали 47 случаев заболевания штаммом "Дельта", среди больных - 17-дневный ребенок
Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Волынской области Наталья Янко во время брифинга, пишет RegioNews.
"В нашей области лабораторно подтверждено 47 случаев штамма "Дельта". Среди тех, кто заболел - жители разных административных территорий в возрасте от 17 дней до 71 года", - отметила Янко.
Также она добавила, что все больные пациенты не имели ни одной прививки от коронавируса, а большинство из них не выезжали за пределы области.
Сейчас в Волынской области коэффициент выявления случаев инфицирования превышает коэффициент "зеленой зоны" на 4%.
"В школе поселка городского типа Турийск выявлено шесть лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 у работников заведения. Вспышка получила распространение в семейных очагах, где заболело еще восемь человек, в том числе двое детей в возрасте от семи месяцев до семи лет", - добавила Янко.
Напомним, ранее стало известно, в каких областях больше и меньше всего больных COVID-штаммом "Дельта".