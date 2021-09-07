На Волині COVID-штам "Дельта" виявили у 47 осіб, серед них - немовля
У Волинській області зафіксували 47 випадків захворювання на штам "Дельта", серед хворих - 17-денна дитина
Про це повідомила головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко під час брифінгу, пише RegioNews.
"У нашій області лабораторно підтверджено 47 випадків штаму "Дельта". Серед тих, хто захворів - мешканці різних адміністративних територій віком від 17 днів до 71 року", - відзначила Янко.
Також вона додала, що усі хворі пацієнти не мали жодного щеплення проти коронавірусу, а більшість з них не виїжджали за межі області.
Наразі в Волинській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищує коефіцієнт "зеленої зони" на 4%.
"У школі селища міського типу Турійськ виявлено шість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 у працівників закладу. Спалах набув поширення у сімейних осередках, де захворіло ще восьмеро осіб, в тому числі двоє дітей віком від семи місяців до семи років", - додала Янко.
Нагадаємо, раніше стало відомо, у яких областях найбільше та найменше хворих на COVID-штам "Дельта".