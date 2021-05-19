"Нафтогаз" заключил контракты с 12 теплокоммунэнерго

Фото из открытых источников

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" уже заключила коммерческие контракты на поставку газа с 12 крупными предприятиями теплокоммунэнерго, в частности, из Киева и Харькова

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение директора пресс-службы "Нафтогаза" Максима Белявского в Facebook.

"Соглашения о коммерческих закупки газа у "газоснабжающей компании "Нафтогаз Трейдинг" заключили уже 12 крупных предприятий теплокоммунэнерго, в том числе из Киева и Харькова", - написал Белявский.

Он отметил, что для малых и средних потребителей, в том числе ОСМД, "Нафтогаз" разработал специальный продукт с выгодными условиями.

В ближайшие дни ожидается подписание еще ряда соглашений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине решили прекратить регулирование цен на газ для теплокоммунэнерго уже с 20 мая этого года. Предприятия теплокомунэнерго теперь будут заключать договоры на поставку газа самостоятельно с любым поставщиком газа.