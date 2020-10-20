На Волыни блокировали деятельность нелегального call-центра

В call-центре воровали ежемесячно почти по полмиллиона гривен

В call-центре воровали ежемесячно почти по полмиллиона гривен

Фото: СБУ

На Волыни киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группы, участники которой воровали средства со счетов клиентов частных и государственных банковских учреждений в Украине и за рубежом.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным досудебного следствия, преступную схему организовали пятеро жителей другой области. Подпольный call-центр они оборудовали в офисном помещении в центре Луцка и привлекли штат из нескольких десятков операторов.

Злоумышленники звонили клиентам, представляясь сотрудниками банков, выманивали данные о CVV-коды, номера банковских счетов, пин-коды к платежным картам. После получения доступа к клиентским средствам дельцы переводили деньги на подконтрольные им счета.

Во время обысков в помещении call-центра и по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и наличные.

Производство начато по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении.

Напомним, в Киеве на взятке задержали руководителя частного вуза .