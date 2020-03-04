В Ровенсокй области силовики устроили рейд на старателей

В ночь со вторника на среду в урочище Кресты, что у Клесова Сарненского района, работники Службы безопасности Украины задерживали старателей

В ночь со вторника на среду в урочище Кресты, что у Клесова Сарненского района, работники Службы безопасности Украины задерживали старателей

Об этом Общественному стало известно от информированного источника в спецслужбе, а видео предоставил очевидец, пишет RegioNews. Пресс-секретарь областного управления СБУ Инна Илючок отметила, что детальная информация об этом случае будет позже. Задержаны 9 человек, изъято 8 мотопомп и три автомобиля, следственные действия продолжаются, сообщила она.

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