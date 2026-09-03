Впала з перону: на Вінниччині поїзд на смерть переїхав жінку
Трагедія сталась 1 вересня близько 17:30 в селищі Попелюхи Тульчинського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За попередньою інформацією, місцева жителька стояла на пероні, втратила рівновагу та впала на колії. У результаті її переїхав електропотяг.
Від отриманих травм 63-річна жінка загинула на місці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, 12 серпня у Львові потяг збив чоловіка, який сидів на колії. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
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