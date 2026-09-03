Фото: поліція

Трагедія сталась 1 вересня близько 17:30 в селищі Попелюхи Тульчинського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередньою інформацією, місцева жителька стояла на пероні, втратила рівновагу та впала на колії. У результаті її переїхав електропотяг.

Від отриманих травм 63-річна жінка загинула на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 12 серпня у Львові потяг збив чоловіка, який сидів на колії. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.