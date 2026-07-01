Жара бьет рекорды: в четырех городах Житомирщины зафиксировали температурные максимумы
В четырех городах Житомирской области погода установила новые исторические температурные рекорды. 30 июня столбики термометров поднялись до самых высоких отметок за все годы наблюдений
Об этом сообщает Житомирский областной центр по гидрометеорологии, передает RegioNews.
Жара побила предыдущие максимумы, зафиксированные в 2024 году.
Новые рекорды установили в городах:
- Житомир – 33.5°C (предыдущий рекорд 2024 составлял 32.4°C);
- Коростень – 32.5°C (в 2024 году было 31.1°C);
- Овруч – 33.2°C (было 31.6°C);
- Олевск – 33.5°C (два года назад было 32.6°C).
Напомним, в Ивано-Франковске 29 июня зафиксировали самую высокую температуру воздуха за последние 82 года – термометр достиг отметки 37,5°C.
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