В Ровенской области военного ТЦК судили за пытки мужчины
Радивиловский районный суд Ровенской области признал военнослужащего виновным в незаконном лишении свободы и пытках человека. Стало известно, какое наказание он получил
Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.
В феврале прошлого года военный ТЦК и еще двое его собратьев ехали по машине через село. Им встретился мужчина на велосипеде, который по их требованию не остановился и стал стрелять из сигнального пистолета.
Военные ТЦК применили к мужчине слезоточивый газ, затем нанесли несколько ударов руками в разные части туловища и головы. Уже в машине офицер и командир отделения нанесли еще несколько ударов кулаками, чтобы наказать за использование пистолета.
Все трое военных признали вину. В результате двое военнослужащих получили по 4 года лишения свободы и один – 3 года. Одновременно все освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком 1,5 и 1 год.
Напомним, ранее в Кировоградской области суд рассмотрел дело по мобилизации. Мужчине отказали в отсрочке от службы, хотя он ухаживает за братом с инвалидностью.