В Ровенской области военного ТЦК судили за пытки мужчины

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Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В феврале прошлого года военный ТЦК и еще двое его собратьев ехали по машине через село. Им встретился мужчина на велосипеде, который по их требованию не остановился и стал стрелять из сигнального пистолета.

Военные ТЦК применили к мужчине слезоточивый газ, затем нанесли несколько ударов руками в разные части туловища и головы. Уже в машине офицер и командир отделения нанесли еще несколько ударов кулаками, чтобы наказать за использование пистолета.

Все трое военных признали вину. В результате двое военнослужащих получили по 4 года лишения свободы и один – 3 года. Одновременно все освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком 1,5 и 1 год.

Напомним, ранее в Кировоградской области суд рассмотрел дело по мобилизации. Мужчине отказали в отсрочке от службы, хотя он ухаживает за братом с инвалидностью.