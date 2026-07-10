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На Вінниччині люди врятували 7-річну дівчинку від спроби викрадення
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10 липня 2026, 10:22

На Вінниччині люди врятували 7-річну дівчинку від спроби викрадення

10 липня 2026, 10:22
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Фото: Національна поліція
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У Жмеринці Вінницької області місцеві жителі завадили викраденню 7-річної дитини. Правоохоронці оперативно встановили особу нападника та затримали його

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Ввечері 8 липня на одній із вулиць міста чоловік схопив дівчинку та потягнув її у бік покинутого нежитлового будинку. Крики дитини почули очевидці – вони прибігли на допомогу. Після цього зловмисник відпустив дитину та втік.

Поліцейські встановили особу підозрюваного та затримали його неподалік місця події – чоловік переховувався у кущах.

Затриманому 40 років. За даними поліції, він є військовослужбовцем, жителем одного із сіл Жмеринського району та перебував на реабілітації. Раніше чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за різні злочини, зокрема за вбивство.

Слідчі Жмеринського районного відділу поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України – викрадення людини, вчинене щодо малолітньої.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Запоріжжі матір продала сина для жебракування. Суд визнав її винною у торгівлі людьми та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Дитину вилучили з небезпечних умов і передали до центру соціально-психологічної реабілітації.

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