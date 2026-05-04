Нещасний випадок трапився в одній з багатоповерхівок у Вінниці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Через отруєння чадним газом постраждали четверо людей: 40-річна жінка, 38-річний чоловік та двоє дітей віком 11 і 15 років. Усю сім'ю госпіталізували до лікарні.

У ДСНС закликають громадян суворо дотримуватися правил безпеки при використанні газових приладів. Необхідно вчасно перевіряти справність обладнання, зокрема газових колонок, а також стежити за належним станом димоходів і вентиляційних каналів.

Нагадаємо, зранку 3 травня у Львові 22-річна дівчина потрапила до лікарні через чадний газ. Її стан лікарі оцінюють як середньої важкості.