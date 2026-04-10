Фото: поліція

У Вінниці повідомили про підозру адвокату, який вимагав у клієнта-військовослужбовця гроші за розв'язання його юридичних питань

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, військовий звернувся до юриста за допомогою у справі про самовільне залишення частини та звільнення зі служби за сімейними обставинами. Сторони уклали угоду, визначивши вартість послуг у 45 тисяч гривень.

Проте згодом адвокат почав вимагати у війського 7000 доларів за "уникнення бюрократії". Він погрожував, що у разі відмови затягне процес або створить штучні перешкоди.

Військовослужбовець звернувся до правоохоронців. Адвоката затримали під час передачі всієї суми хабаря.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом, поєднане з вимаганням). Йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Суд відправив затриманого під варту з можливістю внесення застави.

