В Полтавской области объявили подозрение мужчине за сексуальное насилие над падчерицей
Суд взял под стражу жителя Полтавы, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении падчерицы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По данным следствия, 40-летний мужчина воспользовался беспомощным состоянием ребенка, который не мог сопротивляться.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 153 УК Украины (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет и с которым подозреваемый состоял в семейных отношениях).
Злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.
Досудебное расследование продолжается.
