Фото: полиция

Суд взял под стражу жителя Полтавы, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении падчерицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, 40-летний мужчина воспользовался беспомощным состоянием ребенка, который не мог сопротивляться.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 153 УК Украины (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет и с которым подозреваемый состоял в семейных отношениях).

Злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, во Львовской области задержали мужчину, который на улице пытался изнасиловать 14-летнюю девочку. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.