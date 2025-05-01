фото: Львовская таможня

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

В пункте пропуска "Рава-Русская – Хребенное" во время осмотра легковушки Nissan Micra таможенники обнаружили 27,7 тысячи долларов, которые 28-летняя украинка – жительница Нидерландов – пыталась вывезти за границу.

По данному факту таможенники составили админпротокол. Наличные деньги, которые не превышали установленный законом лимит (сумма, не больше эквивалента 10 тысяч евро) женщине вернули, а 16,4 тысячи долларов – изъяли до вынесения решения по делу.

Напомним, ранее житель Закарпатья пытался ввезти в Украину из Чехии незадекларированными 40 тысяч "чужих" долларов.