Упал с высоты: в Винницкой области погиб мужчина
Происшествие случилось 25 декабря в селе Широкая Плотина Хмельникского района
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Спасатели подняли мужчину, который, вероятно, упал с высоты около 6 метров. К сожалению, на момент прибытия бойцов ГСЧС, мужчина уже не подавал признаков жизни.
Причины гибели 36-летнего местного жителя будут устанавливать правоохранители.
Напомним, 8 декабря в Полтаве из окна многоэтажки выпала 14-летняя девочка. Ребенок погиб на месте.
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
На Тернопольщине нашли мертвыми двух родных братьев
26 декабря 2024, 02:20На Закарпатье осудили виновника ДТП, в котором погиб ребенок
26 декабря 2024, 01:15На Киевщине из ставка достали тело мужчины
26 декабря 2024, 00:41На Тернопольщине мужчину, который развращал несовершеннолетнюю дочь, не посадили в тюрьму
26 декабря 2024, 00:17В Харьковской области пенсионер взял из разбитой техники россиян порох, чтобы топить печь
25 декабря 2024, 23:46В Харькове мужчина устроил стрельбу с балкона многоэтажки
25 декабря 2024, 22:37В Киеве в частном детсаду 2-летний ребенок получил тяжелые травмы
25 декабря 2024, 22:07В Украине разоблачили схему продажи в Европу авто, угнанных на Киевщине во время оккупации
25 декабря 2024, 21:25Вблизи Покровска спасатели попали под вражеский обстрел
25 декабря 2024, 20:49
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Все блоги »