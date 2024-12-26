фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели подняли мужчину, который, вероятно, упал с высоты около 6 метров. К сожалению, на момент прибытия бойцов ГСЧС, мужчина уже не подавал признаков жизни.

Причины гибели 36-летнего местного жителя будут устанавливать правоохранители.

Напомним, 8 декабря в Полтаве из окна многоэтажки выпала 14-летняя девочка. Ребенок погиб на месте.