фото: ДСНС

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники підняли людину, яка, ймовірно, впала з висоти близько 6 метрів. На жаль, на момент прибуття бійців ДСНС, чоловік уже не подавав ознак життя.

Причини загибелі 36-річного місцевого жителя встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 8 грудня у Полтаві з вікна багатоповерхівки випала 14-річна дівчинка. Дитина загинула на місці.