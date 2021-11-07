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07 ноября 2021, 11:54 124

В Черкасской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

07 ноября 2021, 11:54 124
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Фото из открытых источников
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В Черкасской области вблизи села Сытники в результате столкновения легковушки ВАЗ-2104 и грузовика DAF погибли три человека

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

По предварительным данным, 6 ноября около 18:30 на автодороге "Киев-Знаменка" водитель автомобиля ВАЗ-2104 совершил столкновение на встречной полосе с грузовиком DAF. После чего транспортные средства съехали с дороги в кювет, и грузовик загорелся.

"В результате аварии погибли 30-летний водитель DAF, житель Обуховского района Киевской области, пассажир и водитель ВАЗ, 1968 и 1979 годов рождения из Черкасской области", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и просят откликнуться очевидцев, в частности водителей, которые на момент аварии проезжали рядом и имеют записи с видеорегистратора.

Напомним, недавно на Киевщине пьяный полицейский попал в ДТП, в результате чего погиб человек.

ДТП смерть Черкасская область авария

 
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