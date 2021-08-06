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06 августа 2021, 17:25 1633

В Винницкой области судимый изнасиловал подростка

06 августа 2021, 17:25 1633
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Фото: Нацполиция
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В Винницкой области правоохранители задержали 33-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Под предлогом подвезти 14-летнего ребенка домой в грозу он на самом деле завез его на дачу, где изнасиловал.

Правоохранителям об инциденте сообщила мать потерпевшей. Женщина рассказала, что это произошло вечером, личность злоумышленника ей неизвестна. После общения с девушкой начались поиски насильника. Впоследствии его разыскали и задержали по месту жительства сожительницы. Ранее мужчина уже был судим за совершение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего.

За содеянное злоумышленнику грозу 12 лет тюрьмы.

Напомним, на Николаевщине мужчина изнасиловал на 20 лет старше себя женщину.

Украина полиция Винница Винницкая область изнасилование

 
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