В Винницкой области ребенок застрял в яме, которую вырыла собака

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Играя во дворе, малый решил "измерить" глубину норы, которую вырыл его собака и сам застрял в ней. Ножки паренька были в таком положении, что родители просто боялись самостоятельно высвобождать его, чтобы не нанести вред", - говорится в сообщении.

Спасатели быстро прибыли на вызов и высвободили ребенка из "ловушки". К счастью, мальчик не травмировался.

Напомним, на днях в Днепре ребенок прострелил себе ногу из винтовки.