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06 августа 2021, 10:46 20

В Винницкой области ребенок застрял в яме, которую вырыла собака

06 августа 2021, 10:46 20
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Скриншот с видео
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В селе Крутогорб Гайсинского района Винницкой области 12-летний мальчик застрял в норе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Играя во дворе, малый решил "измерить" глубину норы, которую вырыл его собака и сам застрял в ней. Ножки паренька были в таком положении, что родители просто боялись самостоятельно высвобождать его, чтобы не нанести вред", - говорится в сообщении.

Спасатели быстро прибыли на вызов и высвободили ребенка из "ловушки". К счастью, мальчик не травмировался.

Напомним, на днях в Днепре ребенок прострелил себе ногу из винтовки.

Украина спасатели Винницкая область ГСЧС ребенок

 
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