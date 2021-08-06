В Винницкой области ребенок застрял в яме, которую вырыла собака
В селе Крутогорб Гайсинского района Винницкой области 12-летний мальчик застрял в норе
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Играя во дворе, малый решил "измерить" глубину норы, которую вырыл его собака и сам застрял в ней. Ножки паренька были в таком положении, что родители просто боялись самостоятельно высвобождать его, чтобы не нанести вред", - говорится в сообщении.
Спасатели быстро прибыли на вызов и высвободили ребенка из "ловушки". К счастью, мальчик не травмировался.
Напомним, на днях в Днепре ребенок прострелил себе ногу из винтовки.
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