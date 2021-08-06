На Вінниччині дитина застрягла у ямі, яку вирив собака

Скріншот з відео

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

"Граючись на подвір’ї, малий вирішив "виміряти" глибину нори, яку вирив його собака та сам застряг у ній. Ніжки хлопчини були в такому положенні, що батьки просто боялися самостійно вивільняти його аби не завдати шкоди", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники швидко прибули на виклик та вивільнили дитину з "пастки". На щастя, хлопчик не травмувався.

Нагадаємо, днями у Дніпрі дитина прострелила собі ногу із гвинтівки.