В Винницкой области родители забыли о дочери: она жила в заброшенном доме

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В Винницкой области разыскали 15-летнюю девушку, которая пропала еще 19 июля

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Винницкой области, пишет RegioNews.

Лишь через неделю после того, как она перестала выходить на связь, родители "вспомнили" о дочери и обратились к правоохранителям.

Вчера, 27 июля, в Тульчинский райотдел полиции обратилась жительница поселка Томашполь и сообщила об отсутствии ее несовершеннолетней дочери. По словам женщины, ее 15-летняя дочь еще 19 июля якобы уехала к подруге в соседнее село и уже неделю не выходит на связь.

За несколько часов правоохранители установили местонахождение девушки. Она жила в заброшенном доме в одном из сел Ямпольской территориальной общины. С девушкой полицейские провели превентивную работу и доставили ее домой.

Напомним, недавно под Одессой трое детей получили большие ожоги, из-за того, что отец неудачно растопил печь.