На Вінниччині батьки забули про доньку: вона жила у покинутому будинку

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У Вінницькій області розшукали 15-річну дівчину, яка зникла ще 19 липня

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Вінницької області, пише RegioNews.

Лише через тиждень після того, як вона перестала виходити на зв'язок, батьки "згадали" про доньку і звернулися до правоохоронців.

Учора, 27 липня, до Тульчинського райвідділу поліції звернулась жителька селища Томашпіль та повідомила про відсутність її неповнолітньої доньки. За словами жінки, її 15-річна донька ще 19 липня начебто поїхала до подруги у сусіднє село і вже тиждень не виходить на зв'язок.

За кілька годин правоохоронці встановили місцеперебування дівчини. Вона жила у покинутому будинку в одному із сіл Ямпільської територіальної громади. З дівчиною поліцейські провели превентивну роботу та доправили її додому.

Нагадаємо, нещодавно під Одесою троє дітей отримали великі опіки, через те, що батько невдало розтопив піч.