На Вінниччині батьки забули про доньку: вона жила у покинутому будинку
У Вінницькій області розшукали 15-річну дівчину, яка зникла ще 19 липня
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Вінницької області, пише RegioNews.
Лише через тиждень після того, як вона перестала виходити на зв'язок, батьки "згадали" про доньку і звернулися до правоохоронців.
Учора, 27 липня, до Тульчинського райвідділу поліції звернулась жителька селища Томашпіль та повідомила про відсутність її неповнолітньої доньки. За словами жінки, її 15-річна донька ще 19 липня начебто поїхала до подруги у сусіднє село і вже тиждень не виходить на зв'язок.
За кілька годин правоохоронці встановили місцеперебування дівчини. Вона жила у покинутому будинку в одному із сіл Ямпільської територіальної громади. З дівчиною поліцейські провели превентивну роботу та доправили її додому.
Нагадаємо, нещодавно під Одесою троє дітей отримали великі опіки, через те, що батько невдало розтопив піч.