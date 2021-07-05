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05 июля 2021, 10:56 147

На Виннитчине оперативники предотвратили незаконную продажу оружия криминалитету

05 июля 2021, 10:56 147
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Фото: СБУ
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В Винницкой области правоохранители обезвредили организованную группировку, которая специализировалась на продаже огнестрельного оружия и боеприпасов представителям криминальных кругов региона

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Установлено, что в состав группы входило несколько местных жителей. Они обустроили подпольную мастерскую по переделке нелетального оружия в боевое состояние.

Своих клиентов они подыскивали через личные связи, в том числе в криминальной среде", - говорится в сообщении.

Сейчас организатору группировки сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Харькове СБУ разоблачила подпольное промышленное изготовление боевых пистолетов для криминалитета. Руководил "бизнесом" директор одного из местных предприятий по производству оружия.

криминал СБУ оружие уголовное дело Винницкая область

 
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