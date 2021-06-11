В Виннице на выходных начнется COVID-вакцинация всех желающих

Фото из открытых источников

Все жители Винницы, которым исполнилось 18 лет и более, смогут вакцинироваться от коронавируса в эти выходные в торгово-промышленной палате города "Экспоцентр"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Винницкого городского совета.

"В Винницкой городской территориальной общине 12 и 13 июня будет работать Центр вакцинации населения от COVID-19. Он расположится по адресу: вул. Соборная, 68, Винницкая торгово-промышленная палата "Экспоцентр". Вакцину могут получить желающие жители, которым уже исполнилось 18 лет", - говорится в сообщении.

В городском совете отмечают, что Центр вакцинации от COVID-19 будет работать с 10:00 до 14:00. Прививки будут проводить китайской вакциной CoronaVac.

Напомним, ранее сообщалось, что в 13 областях на выходных будут работать более 30 центров вакцинации.