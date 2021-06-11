В Винницкой области задержали мужчину при попытке подкупа офицера СБУ

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Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Установлено, что гражданин Украины, понимая свои незаконные действия по организации азартных игр, предложил оперуполномоченному одного из отделов Управления СБУ в Винницкой области денежное "вознаграждение" в размере 200 долларов ежемесячно за не создание ему препятствий относительно незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр.

Офицер немедленно сообщил об этом "предложении" руководству.

Мужчина был задержан "с поличным" во время передачи средств офицеру. Сумма неправомерной выгоды у задержанного изъята.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, недавно в Днепре поймали судью на организации коррупционной схемы.