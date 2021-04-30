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30 апреля 2021, 13:59 1253

В Виннице руководительница отделения "Укрпочты" пыталась украсть полмиллиона

30 апреля 2021, 13:59 1253
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Фото: из открытых источников
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В Виннице бывшей начальнице одного из отделений почтовой связи АО "Укрпочта" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Женщина воспользовавшись служебным положением, присвоила 470 тысяч гривен, которые были уплачены людьми за коммунальные услуги.

Как передает RegioNews, об этом сообщает областная прокуратура.

Так, бывшая начальница одного из отделений почтовой связи подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах).

Установлено, что женщина, находясь на должности начальника передвижного отделения почтовой связи, получала от почтальонов населенных пунктов Винницкого района наличные средства, уплаченные гражданами за коммунальные услуги.

Пользуясь своим служебным положением, чиновница не сдавала указанные средства в кассу Винницкой дирекции АО "Укрпочта", а использовала для собственного обогащения. Всего руководительнице удалось присвоить 470 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Ей сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного правонарушения. В суд направлено ходатайство о применении в отношении нее меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, ранее в Харькове из отделения "Укрпочты" пытались украсть пол миллиона.

прокуратура деньги Винницкая область коммунальные услуги Укрпочта

 
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