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30 квітня 2021, 13:59 1529

У Вінниці керівниця відділення "Укрпошти" намагалася вкрасти пів мільйона

30 квітня 2021, 13:59 1529
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Фото: з відкритих джерел
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У Вінниці колишній начальниці одного з відділень поштового зв’язку АТ "Укрпошта" повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Жінка скориставшись службовим становищем, привласнила 470 тисяч гривень, які були сплачені громадянами за комунальні послуги.

Як передає RegioNews, про це повідомляє обласна прокуратура.

Так, колишня начальниця одного з відділень поштового зв’язку підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах).

Встановлено, що жінка, перебуваючи на посаді начальниці пересувного відділення поштового зв’язку, отримувала від листонош населених пунктів Вінницького району готівкові кошти, сплачені громадянами за комунальні послуги.

Користуючись своїм службовим становищем, посадовиця не здавала зазначені кошти в касу Вінницької дирекції АТ "Укрпошта", а використовувала для власного збагачення. Загалом керівниці вдалося привласнити 470 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Їй повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення. До суду надіслано клопотання про застосування щодо неї запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

Нагадаємо, раніше у Харкові з відділення "Укрпошти" намагалися вкрасти пів мільйона.

прокуратура гроші Вінницька область комунальні послуги Укрпошта

 
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