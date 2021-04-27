В Виннице пожизненно осудили мужчину, убившего свою семью

Среди тех, кого убил мужчина, были его малолетние дети

Среди тех, кого убил мужчина, были его малолетние дети

Рixabay

Винницкий городской суд приговорил к пожизненному лишению свободы 32 - летнего винничанина, который убил свою семью - мать, жену и двоих детей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Согласно сообщению, над раскрытием этого особо тяжкого преступления работали более ста полицейских. Они с помощью камер видеонаблюдения поминутно восстановили события того вечера, установили и опросили всех людей, которые в тот день заходили в подъезд дома, где было совершено убийство четырех человек. Самые страшные подозрения полицейских подтвердились – мать, жену и малолетних детей в возрасте 3 и 7 лет, убил глава семьи, но он это категорически отрицал.

Полицейским пришлось проверить несколько тонн мусора на винницкой свалке, чтобы найти пакет с окровавленным молотком. После жестокой расправы злоумышленник уехал в другой микрорайон города и в свалку выбросил вещественные доказательства. После этого пошел покупать новогодние подарки другой своей семье. Именно ее наличие и попытки разорвать старые отношения стала причиной расправы с родными.

Напомним, правоохранители Киева задержали 16-летнего юношу по подозрению в совершении тройного убийства - погибли родители парня и его 8-летний брат от многочисленных ножевых ранений.