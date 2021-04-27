У Вінниці довічно засудили чоловіка, який убив свою сім'ю

Серед тих, кого убив чоловік, були його малолітні діти

Серед тих, кого убив чоловік, були його малолітні діти

Рixabay

Вінницький міський суд засудив до довічного позбавлення волі 32-річного вінничанина, який убив свою сім’ю - матір, дружину та двох дітей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

Згідно з повідомленням, над розкриттям цього особливо тяжкого злочину працювали понад сто поліцейських. Вони за допомогою камер відеоспостереження вони похвилинно відновили події того вечора, встановили та опитали всіх людей, які того дня заходили у під’їзд будинку, де було вчинено вбивство чотирьох людей. Найстрашніші підозри поліцейських підтвердились – матір, дружину та малолітніх дітей, віком 3 та 7 років, вбив глава родини, але він це категорично заперечував.

Поліцейським довелося перевірити кілька тонн сміття на вінницькому сміттєзвалищі, щоб знайти пакет з закривавленим молотком. Після жорстокої розправи зловмисник поїхав у інший мікрорайон міста та у смітник викинув речові докази. Після цього пішов купувати новорічні подарунки іншій своїй родині. Саме її наявність та спроби розірвати старі стосунки стала причиною розправи з рідними.

Нагадаємо, правоохоронці Києва затримали 16-річного юнака за підозрою у скоєнні потрійного вбивства - загинули батьки хлопця та його 8-річний брат від численних ножових поранень.