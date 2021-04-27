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27 квітня 2021, 17:07 103

У Вінниці довічно засудили чоловіка, який убив свою сім'ю

27 квітня 2021, 17:07 103
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Серед тих, кого убив чоловік, були його малолітні діти
Серед тих, кого убив чоловік, були його малолітні діти
Рixabay
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Вінницький міський суд засудив до довічного позбавлення волі 32-річного вінничанина, який убив свою сім’ю - матір, дружину та двох дітей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

Згідно з повідомленням, над розкриттям цього особливо тяжкого злочину працювали понад сто поліцейських. Вони за допомогою камер відеоспостереження вони похвилинно відновили події того вечора, встановили та опитали всіх людей, які того дня заходили у під’їзд будинку, де було вчинено вбивство чотирьох людей. Найстрашніші підозри поліцейських підтвердились – матір, дружину та малолітніх дітей, віком 3 та 7 років, вбив глава родини, але він це категорично заперечував.

Поліцейським довелося перевірити кілька тонн сміття на вінницькому сміттєзвалищі, щоб знайти пакет з закривавленим молотком. Після жорстокої розправи зловмисник поїхав у інший мікрорайон міста та у смітник викинув речові докази. Після цього пішов купувати новорічні подарунки іншій своїй родині. Саме її наявність та спроби розірвати старі стосунки стала причиною розправи з рідними.

Нагадаємо, правоохоронці Києва затримали 16-річного юнака за підозрою у скоєнні потрійного вбивства - загинули батьки хлопця та його 8-річний брат від численних ножових поранень.

Україна кримінал смерть убивство Вінниця

 
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