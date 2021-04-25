Смертельное ДТП в Винницкой области: погибли двое водителей грузовиков

Один из грузовиков превратился в груду лома

Один из грузовиков превратился в груду лома

Фото: Нацполиция

В результате смертельного столкновения грузовых автомобилей в Немировском районе Винницкой области погибли два человека. Происшествие случилось в воскресенье, 25 апреля.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, по данным правоохранителей, около 00.30 часов на автодороге Немиров-Гайсин вблизи села Зарудинцы произошло лобовое столкновение грузовых автомобилей Mercedes и DAF, который выехал на полосу встречного движения.

Один из грузовиков в результате столкновения превратился в груду лома, а другой – слетел в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель Mercedes, житель Черновицкой области, и руководитель DAF из Одесской области. Также травмировался пассажир Mercedes", – отметили в полиции.

Открыто уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, в Хмельницкой области в результате ДТП погиб 12-летний мальчик вместе с 46-летней женщиной.