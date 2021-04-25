Смертельне ДТП на Вінниччині: загинули двоє водіїв вантажівок

Одна з вантажівок перетворилася на купу брухту

Одна з вантажівок перетворилася на купу брухту

Фото: Нацполіція

Внаслідок смертельного зіткнення вантажних автомобілів у Немирівському районі Вінницької області загинули двоє людей. Подія трапилася у неділю, 25 квітня.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба поліції області.

Так, за даними правоохоронців, близько 00.30 год на автошляху Немирів-Гайсин поблизу села Зарудинці сталося лобове зіткнення вантажних автомобілів Mercedes і DAF, який виїхав на смугу зустрічного руху.

Одна з вантажівок внаслідок зіткнення перетворилася в купу брухту, а інша – злетіла в кювет.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув водій Mercedes, мешканець Чернівецької області, та керманич DAF з Одещини. Також травмувався пасажир Mercedes", – зазначили у поліції.

Відкрито кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху, наразі слідчі встановлюють всі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, у Хмельницькій області внаслідок ДТП загинув 12-річний хлопчик разом із 46-річною жінкою.