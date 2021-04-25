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25 апреля 2021, 12:42 16

Смертельное ДТП на Хмельнитчине: погибла женщина и ребенок

25 апреля 2021, 12:42 16
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Обстоятельства аварии выясняют правоохранители
Обстоятельства аварии выясняют правоохранители
Фото: ГСЧС
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В Хмельницкой области в результате ДТП погиб 12-летний мальчик вместе с 46-летней женщиной.

Как сообщает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС.

ДТП произошло на автодороге Н-03 вблизи с. Скаржинцы Хмельницкого района. Столкнулись грузовой микроавтобус Mercedes и легковушка Audi. В результате аварии последняя машина загорелась.

В результате ДТП водитель Audi госпитализирован, двое пассажиров погибли 46-летняя женщина и 12-летний мальчик. Водитель Mercedes и пассажир от госпитализации отказались.

Ранее сообщалось, что под Кривым Рогом, на трассе между радушным и Апостоловым произошло ДТП. Столкнулись легковушка Chevrolet Aveo и фургон Opel.

ДТП авария жертва госпитализация дети

 
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