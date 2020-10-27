На Винниччине нападавшим на избирательную комиссию объявили о подозрении

Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы

Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы

Фото: Нацполиция

В Тульчине Винницкой области двум злоумышленникам, которые напали на избирательную комиссию и пытались завладеть избирательной документацией, следователи объявили о подозрении по двум статьям уголовного кодекса.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Злоумышленникам следователи объявили о подозрении по ч. 3 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ.

За такие правонарушения задержанным грозит до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Также следователи обратились в суд с ходатайством на время досудебного следствия избрать нападающим меру пресечения - содержание под стражей.

Ранее сообщалось, что в Тульчине двое мужчин напали на избирательную комиссию, которая после подсчета голосов выходила из помещения участка с избирательной документацией.