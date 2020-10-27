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27 жовтня 2020, 11:01 1

На Вінниччині нападникам на виборчу комісію оголосили про підозру

27 жовтня 2020, 11:01 1
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Затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі
Затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі
Фото: Нацполіція
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У Тульчині на Вінниччині двом зловмисникам, які напали на виборчу комісію та намагалися заволодіти виборчою документацією, слідчі оголосили про підозру за двома статтями кримінального кодексу.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Зловмисникам слідчі оголосили про підозру за ч. 3 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

За такі правопорушення затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Також слідчі звернулись до суду з клопотанням на час досудового слідства обрати нападникам запобіжний захід - тримання під вартою.

Раніше повідомлялось, що у Тульчині двоє чоловіків напали на виборчу комісію, яка після підрахунку голосів виходила з приміщення дільниці з виборчою документацією.

вибори кримінальна справа поліція напад виборці
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