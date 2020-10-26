На Винниччине двое мужчин напали на избирательную комиссию и пытались украсть протоколы

При задержании злоумышленников правоохранители применили оружие

При задержании злоумышленников правоохранители применили оружие

Фото: Facebook

В Тульчине Винницкой области ночью двое мужчин напали на избирательную комиссию, которая после подсчета голосов выходила из помещения участка с избирательной документацией.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Около 04:00 к членам комиссии, которые выходили из здания, где находится избирательный участок, подъехал автомобиль Audi. Из него выбежали двое мужчин и начали угрожать физической расправой главе и членам комиссии, обвиняя их в фальсификации. После этого злоумышленники пытались отобрать бюллетени и избирательную документацию.

Во время конфликта работник полиции, который осуществлял сопровождение транспортировки документации членами участковой комиссии в территориальную избирательную комиссию, применил табельное оружие и вызвал коллег", - говорится в сообщении.

Прибывшие стражи порядка задержали злоумышленников.

Правонарушителями оказались 25 и 29-летние жители села Нестерварка Тульчинского района. Ранее они в поле зрения полиции не попадали, а в момент совершения правонарушения находились в состоянии алкогольного опьянения.

Следствие начало уголовные производства по ч. 3 ст. 157 УКУ (препятствование осуществлению избирательного права) и ч. 1 ст. 345 УКУ (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). За такие правонарушения предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 25 октября из-за сообщения о минировании в Винницкой области закрыли участок.