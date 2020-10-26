09:29  26 октября
В Украине в день выборов обнаружили 5426 новых случаев коронавируса
09:51  26 октября
На Винниччине двое мужчин напали на избирательную комиссию и пытались украсть протоколы
08:04  26 октября
Боевики на Донбассе один раз нарушили режим "тишины": стреляли возле Авдеевки
UA | RU
UA | RU
26 октября 2020, 09:51

На Винниччине двое мужчин напали на избирательную комиссию и пытались украсть протоколы

26 октября 2020, 09:51
Читайте також українською мовою
При задержании злоумышленников правоохранители применили оружие
При задержании злоумышленников правоохранители применили оружие
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

В Тульчине Винницкой области ночью двое мужчин напали на избирательную комиссию, которая после подсчета голосов выходила из помещения участка с избирательной документацией.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Около 04:00 к членам комиссии, которые выходили из здания, где находится избирательный участок, подъехал автомобиль Audi. Из него выбежали двое мужчин и начали угрожать физической расправой главе и членам комиссии, обвиняя их в фальсификации. После этого злоумышленники пытались отобрать бюллетени и избирательную документацию.

Во время конфликта работник полиции, который осуществлял сопровождение транспортировки документации членами участковой комиссии в территориальную избирательную комиссию, применил табельное оружие и вызвал коллег", - говорится в сообщении.

Прибывшие стражи порядка задержали злоумышленников.

Правонарушителями оказались 25 и 29-летние жители села Нестерварка Тульчинского района. Ранее они в поле зрения полиции не попадали, а в момент совершения правонарушения находились в состоянии алкогольного опьянения.

Следствие начало уголовные производства по ч. 3 ст. 157 УКУ (препятствование осуществлению избирательного права) и ч. 1 ст. 345 УКУ (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). За такие правонарушения предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 25 октября из-за сообщения о минировании в Винницкой области закрыли участок.

Винницкая область выборы нарушение нападение голосование
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Роман Гах: Старая власть готовится к фальсификациям. Решается судьба Борщаговской ОТГ – или развитие, или хаос
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Александр Костенко
Все блоги »