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В Киевской области с 21 ноября дорожные службы переходят на круглосуточный режим работы из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий. Водители смогут обращаться в диспетчерские службы в случае усложнения движения или проблем с состоянием автодорог

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, передает RegioNews .

Круглосуточное дежурство вводится на дорогах местного значения. Такой режим работы должен обеспечить оперативное реагирование на изменения погоды и безопасный проезд по дорогам области.

Для сообщений об осложнениях дорожной ситуации водители могут звонить в диспетчерские службы в соответствии с районом:

Вышгородский, Бучанский и Фастовский районы, северная часть Белоцерковского и Обуховского районов - ООО "ГК "АВТОСТРАДА": +380 75 669 75 90.

Южная часть Белоцерковского и Обуховского районов - ООО "ЭКСПРЕСС-ВР": +380 67 935 78 65.

Броварской район - ЧАО "Броварское ШБУ № 50": +380 50 444 90 19.

Бориспольский район - ЧАО "Броварское ШБУ № 50": +380 50 417 87 00.

Водителей призывают учитывать погодные условия во время поездок, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, быть внимательными на дорогах и проверить техническое состояние автомобилей.

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