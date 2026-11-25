Фото: полиция Харьковской области

В Берестине в Харьковской области 35-летний мужчина похитил кошелек с деньгами у 56-летнего пациента городской больницы. Сумма нанесенного ущерба составляет 7 тысяч гривен. Фигуранту сообщили о подозрении

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, кража произошла 17 ноября. Находясь в палате городской больницы, мужчина открыл тумбочку у постели другого пациента и обнаружил там кошелек с деньгами.

Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он забрал кошелек, спрятал его в карман куртки и покинул палату. Похищенными деньгами злоумышленник в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Следователи Берестинского районного отдела полиции сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.