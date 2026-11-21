Фото: ГСЧС

В ночь на 21 ноября вражеские войска атаковали гражданское предприятие в Ровенской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате атаки разрушено здание, возник пожар. Пострадал один человек.

На место прибыли спасатели и другие экстренные службы. Огнеборцы ликвидировали пожар.

Работы по ликвидации последствий атаки завершены.

Напомним, российские войска атаковали ударным беспилотником пятиэтажный дом в поселке Солоницевка Харьковской области. В результате удара пострадали 11 человек.