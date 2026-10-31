Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 31 октября Силы обороны Украины атаковали предприятие российского военно-промышленного комплекса "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Для удара применили беспилотники и ракеты "Нептун"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В результате атаки на предприятии загорелся склад готовой продукции, также повреждены четыре производственных цеха.

Предприятие производит твердое ракетное топливо для боеприпасов реактивных систем залпового огня "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также других ракетных систем и авиационных средств поражения.

Кроме того, Силы обороны поразили четыре склада материально-технических средств российской армии вблизи Харцызска и Докучаевская в Донецкой области, Нововасиловки на Запорожье и Новоайдара в Луганской области.

Удары направлены на ослабление военно-промышленного потенциала России и ее возможностей наносить ракетные удары по Украине.

Напомним, Силы обороны Украины поразили пусковую установку ракетного комплекса "Искандер-М" в Курской области РФ. Также 29 октября и ночью на 30 октября под удары попали российские склады боеприпасов, материально-технических средств и ремонтные базы.